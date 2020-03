Covid-19 : un vaccin en cours d'élaboration

Le secteur médical s'empresse d'essayer de trouver une solution face au Covid-19 qui touche de plus en plus de Français. Les chercheurs tentent d'élaborer un vaccin en se basant notamment sur d'anciens vaccins qui luttaient contre des maladies comme la rougeole ou le Sras. "Malgré tout, on sait très bien qu'il faudra entre 12 et 18 mois avant d'obtenir un vaccin", remarque le médecin et journaliste au Figaro Damien Mascret.

De nouvelles mesures en France avec le passage au stade 3

Le stade 3 devrait prochainement être la nouvelle étape franchie par la France dans sa lutte contre le virus. Le secteur éducatif pourrait être visé, même si certains signes rassurants existent. "La seule raison de fermer les écoles serait que le virus est très agressif sur les enfants. Or, c'est peut-être une des bonnes nouvelles qu'on a avec cette épidémie au coronavirus, on s'est aperçu que les enfants l'attrapaient, comme les adultes, mais simplement ne font pas de formes graves", confie Damien Mascret.

