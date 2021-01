Covid-19 : un taux de positivité plus fort chez les enfants

C. Sinz, C. Vérove, E. Bach, O. Gardette, R. Torregrosa, O. Maurel, F. Bohn, T. Breton, J. Montupet

La fermeture des écoles n’est pas au programme du gouvernement, mardi 12 janvier. Pourtant, il semblerait que les enfants soient de plus en plus contaminés. Les moins de 10 ans accusent un taux de positivité de 10%, alors qu’il s’élève à 6,4% pour la population générale. En outre, il est de 8,5% chez les jeunes de 10 à 19 ans : des tests réalisés lors du Nouvel An et pendant la rentrée des classes le confirment.

La rôle des fêtes de fin d'année

Pour le pédiatre Christophe Batard, cette poussée est liée au contexte des fêtes, des embrassades et des retrouvailles. "Néanmoins, on remarque que les enfants ne sont pas plus hospitalisés en ce moment qu’avant, donc cela reste quand même une donnée rassurante", estime-t-il. L’Éducation nationale, de son côté, avance que les établissements scolaires ne sont pas spécialement des foyers de contamination.

