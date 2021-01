Covid-19 : près de 20 000 nouveaux cas en France en 24 heures

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est pour sa part toujours en hausse, à 6% (contre 5,7% jeudi et 3,8% vendredi dernier).

Le virus continue de circuler activement en France. Près de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, selon les données publiées vendredi 8 janvier par Santé publique France. Le nombre de cas confirmés a été de 19 814, contre plus de 20 000 quotidiens les trois jours précédents. Cette donnée a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3 000 et plus de 25 000, mais toujours loin, en moyenne, de l'objectif gouvernemental de descendre à 5 000 cas par jour.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est toujours en hausse, à 6% (contre 5,7% jeudi et 3,8% vendredi dernier). Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 24 377, contre 24 488 la veille, avec 1 445 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est de 2 606, soit 33 de plus que la veille, avec 245 nouvelles admissions en 24 heures.

Avec 281 nouveaux décès à l'hôpital en 24h et une mise à jour des décès en Ehpad (plus de 300 morts dans ces structures depuis mardi), la maladie a désormais tué 67 431 personnes, dont 46 815 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

La semaine dernière, une "nette augmentation" du nombre de nouveaux cas a été relevée, "peut-être le début des conséquences des rassemblements de fin d'année", ont indiqué vendredi des responsables de Santé publique France dans leur bilan hebdomadaire. Il faudra voir si cette tendance se confirme et si le nombre de patients hospitalisés augmente dans la foulée, ce qui est "probable", ont-ils ajouté, soulignant que les deux prochaines semaines seraient "déterminantes quant à un éventuel rebond" provoqué par les fêtes de fin d'année.