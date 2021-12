Covid-19 : un service de réanimation saturé à Bourges

G. Halard, M. Jarry, C. Pierre, D. Vandal-Morin

La tension hospitalière s'accentue dans certains départements. À Bourges, dans le Cher, le service de réanimation du centre hospitalier Jacques Cœur n'a plus aucun lit de disponible.

Dans le service de réanimation du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges (Cher), dix lits sur dix sont occupés, dont la moitié par des patients Covid. "Depuis début novembre, nous avons eu de nouveau un certain nombre de patients entrés, plus précisément huit pour Covid", indique le docteur Olivier Michel, chef du service de réanimation, qui ajoute : "On se prépare à une augmentation des patients hospitalisés pour Covid en réanimation."



L'hôpital manque de personnel

De plus, les deux lits supplémentaires qui pourraient être disponibles sont fermés, faute de personnel, car l'hôpital ne parvient pas à recruter. Les services sont donc obligés de faire des choix, comme la fermeture partielle de certaines activités. Sur les huit patients Covid admis en réanimation depuis début novembre, la moitié était vaccinée, mais leur dernière injection remontait à plus de six mois.