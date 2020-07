Coronavirus : un rebond à cause des réunions entre proches ?

La ville de Bellegarde, dans le Var, compte plus de 7 000 habitants et depuis ce samedi 25 juillet deux clusters familiaux. Ils sont dus à deux anniversaires du même cercle d’amis qui ont réuni 60 personnes : parmi elles, 21 sont aujourd’hui contaminées. Juan Martinez, maire PS de la ville confirme : "Le virus a circulé, il n’y a pas eu de protections et c’est pour cela qu’il faut alerter les gens aujourd’hui".

"On se fait confiance"

Une des personnes qui participait à ces réunions, négatif au virus, explique pourquoi il ne s’est pas méfié : "C’est comme lorsque vous allez à un repas chez des amis, banal, on se fait confiance. Les gens qui sont là sont en bonne forme, ils n’ont pas de symptômes sinon ils ne viendraient pas à la soirée". Le taux de reproduction du virus est en hausse : il est de 1,3. Chaque malade contamine ainsi 1,3 personnes.

