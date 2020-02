Covid-19 : un nouvel avion déployé pour rapatrier les Français de Wuhan

Un troisième avion de la République française va s'envoler pour rejoindre Wuhan (Chine). L’appareil devra rapatrier vendredi 21 février quelques dizaines de ressortissants toujours situés en zone rouge, dans la ville berceau du virus. "On ne sait pas exactement encore où, mais ce sera dans un village-vacances, un centre de vacances comme à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) pour le premier rapatriement, mais sans doute plus petit", rapporte la journaliste Frédérique Prabonnaud en direct du ministère des Solidarités et de la Santé à Paris.

Des tests seront effectués dès leur arrivée

Parmi ces ressortissants, aucun n'a été testé positif au Covid-19, mais ils passeront une batterie d'examens dès leur arrivée sur le territoire. Comme les premiers rapatriés, ces Français de Wuhan resteront en quarantaine pendant quatorze jours.

Le JT

Les autres sujets du JT