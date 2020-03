Covid-19 : un nouveau conseil de Défense pour faire face à l'infection

Le nouveau conseil de Défense du mercredi 4 mars sera consacré au coronavirus. L'objectif est de faire une nouvelle fois le point sur l'évolution de la situation mercredi matin alors que 212 personnes ont été touchées et que quatre d'entre elles sont décédées. Mardi, Emmanuel Macron a visité la cellule de crise et le chef de l'État a bousculé son agenda cette semaine pour se consacrer tout entièrement à la gestion de cette crise du coronavirus.

Stocks réquisitionnés

"Nous sommes entrés dans une période qui va durer des semaines et peut-être des mois", a déclaré Emmanuel Macron qui a indiqué que le pays était prêt et s'est voulu rassurant. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé la réquisition des stocks et de la production des masques de protection. Plusieurs foyers d'infection ont été découverts, dans l'Oise ainsi que dans le Morbihan et le Haut-Rhin, explique le journaliste de France 2 Guillaume Daret en direct de l'Élysée.

