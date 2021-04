Covid-19 : un médecin retraité reprend du service pour s'occuper d'un centre de vaccination

À 69 ans, après trois ans de retraite, le docteur Gérard Germond a repris du service pour s'occuper de la coordination d'un centre de vaccination contre le Covid-19, à Joigny (Yonne). Chaque jour, il supervise la préparation des doses et gère les emplois du temps des médecins et infirmières. Dans une situation de crise exceptionnelle, le docteur Gérard Germond n'a pas hésité à rendre service.

1 200 patients vaccinés par semaine



"Je me suis aperçu que je pouvais aider ici. Ça s'est fait vraiment spontanément. Je sentais qu'il y avait besoin du regard médical sur l'organisation du centre", explique le médecin coordinateur du centre de Joigny, qui a été médecin en ville pendant 38 ans. Le docteur a même eu la surprise de revoir certains de ses anciens patients, venus se faire vacciner. Les infirmières et médecins assurent, au minimum, une demi-journée de leur temps, chaque mois. Le centre fonctionne six jours sur sept et vaccine environ 1 200 patients par semaine.