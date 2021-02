Covid-19 : un homme réinfecté par le variant sud-africain après avoir contracté la souche classique

Le premier cas de réinfection au variant sud-africain a été déclaré, samedi 13 janvier. Un homme de 58 ans, qui avait contracté une forme bénigne de la souche classique du Covid-19 il y a quatre mois, est hospitalisé pour détresse respiratoire à hôpital Louis-Mourier (AP-HP) de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. "C’est plutôt inhabituel, dans les réinfections, les patients ont tendance à avoir des formes moins graves que la première", estime le Pr Jean-Damien Ricard, chef de la réanimation.

Combien de temps dure l’immunité ?

La question de l’immunité et de la protection par les anticorps est sur la table. Selon des dernières études, elle serait de six mois, ou en dessous pour les formes moins graves du virus. Pour la Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP), il faut toutefois raison garder. "Les réinfections sont plus fréquentes avec cette souche, mais à ce stade il n'y a aucune donnée pour dire qu’elles sont plus sévères. Un seul cas ne suffit pas à le démontrer", a-t-elle conclu.

Le JT

Les autres sujets du JT