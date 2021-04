Covid-19 : un forfait psy pour les enfants de 3 à 17 ans

Emmanuel Macron a annoncé, en marge d’un déplacement mercredi 14 avril, que les enfants âgés de 3 à 17 ans pourront bénéficier de séances gratuites chez un psychologue. "On aura plusieurs mois de très grande difficulté sur le plan de la santé mentale des enfants et des adolescents", a précisé le président de la République. Comment réaliser ce problème lorsque l’on est parents ? Si votre enfant s’isole, mange moins, ne parle plus ou au contraire, s’il s’agite ou est en colère, il y a peut-être un problème. 40% des parents évoquent des troubles légers ou sévère chez leurs enfants.

Des services de pédopsychiatrie débordés

De grosses augmentations d’entrées dans les services d’urgence pédiatrique ont été également relevées. Pour faire face, le forfait psy se compose de 10 séances prépayées sur prescription médicale pour les mineurs de 3 à 17 ans. Une expérimentation de six mois qui vient s’ajouter au dispositif dont bénéficient déjà les étudiants, qui peuvent consulter des psychologues gratuitement. De cette quatrième vague de la santé mentale, il en sera question en juin, lors des Assises de la psychiatrie et de la santé mentale, où sera mis sur la table la question de moyens humains, car les services de pédopsychiatrie sont débordés.