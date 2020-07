Covid-19 : un été sous surveillance en France

C’est un été assez spécial qui démarre pour la population française. Les vacances commencent à être organisées mais chacun adapte sa destination en fonction d’une potentielle exposition au Covid-19. "Si on part, on partira dans la région bordelaise qui est encore assez préservée pour le moment", confie un voyageur. La crainte du virus s’explique notamment par le nombre de foyers de contamination en France : 304 ont été enregistrés depuis le 9 mai dernier.

Une vaste campagne de dépistage gratuit

Pour essayer de détecter au maximum où circule le virus et à quelle fréquence, les autorités sanitaires se lancent dans une grande campagne de dépistage gratuit. Actuellement, 250 000 tests ont lieu chaque semaine alors que 700 000 étaient escomptés. Pour combler ce manque, des tests gratuits, sans ordonnance et avec un résultat en 24 heures sont proposés. En Île-de-France, 1,2 million de personnes dans 32 villes vont recevoir un courrier leur proposant deux tests gratuits : un PCR et un sérologique.

Le JT

Les autres sujets du JT