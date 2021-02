VIDEO. Covid-19 : un Ehpad de l'Aisne durement touché par un mystérieux variant

Le Covid-19 a frappé fort dans un Ehpad situé à Chauny (Aisne). En quelques semaines, 107 résidents sur 111 ont été touchés par le virus. Parmi tous ces cas, 27 personnes sont mortes. Les soignants de l'établissement sont très inquiets. Un premier cas est détecté le 5 janvier dernier et un cluster se forme rapidement. Le personnel n'est pas non plus épargné : parmi les 70 soignants, 57 sont testés positifs.

Une mutation différente des variants déjà connus

En visite sur place, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie l'assure : tout est mis en place pour gérer la situation : "Les moyens sont là. Il y a eu une pression aussi pour aider en ressources humaines, nous l'avons fait. La Croix rouge et l'hospitalisation à domicile leur sont venues en aide", détaille Brigitte Bourguignon. Sur les 30 prélèvements effectués dans l'Ehpad, 25 mettent en évidence une mutation du virus. Cette dernière serait différente des variants britanniques, brésiliens ou sud-africains. Les examens se poursuivent pour en déterminer l'origine.