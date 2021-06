Covid-19 : un deuxième foyer épidémique du variant "Delta"  détecté dans le quartier du Canal à Evry

Plusieurs opérations renforcées de dépistage et de vaccination ont été mises en place depuis la découverte du premier cluster, vendredi dans un collège de la commune.

Cinq nouveaux cas du variant "Delta" (dit indien) du Covid-19 ont été détectés dans le quartier du Canal à Évry. Vendredi, six personnes ont été contaminées par ce variant très contagieux dans le collège Montesquieu, de l'autre côté de la ville, a appris France Bleu Paris, mardi 15 juin.

En quelques jours seulement, deux foyers épidémiques (clusters) du variant "Delta" (dit indien) ont été détectés à Évry-Courcouronnes. Vendredi, six cas positifs au variant indien ont été confirmés au collège Montesquieu. Ce mardi soir, la préfecture de l'Essonne annonce cinq nouveaux cas contaminés par ce variant dans le quartier du Canal.

Pas de lien avéré entre les deux clusters

Les autorités affirment que pour l'instant "aucun lien n'est fait entre ces deux clusters." Des opérations de dépistages massifs et de vaccination renforcée sont organisées au moins jusqu'à la fin de la semaine. Au collège Montesquieu, cinq agents et un élèves ont été testés positifs au covid. Depuis vendredi 150 personnes environ ont été dépistées, jusqu'à présent la majorité des résultats sont négatifs. "À priori, le contact tracing montre que les personnes contaminées ne reviennent pas de voyage à l'étranger ou n'ont pas eu de contact avec des personnes venues de l'étranger" assure Cyril Alavoine, directeur de cabinet du préfet de l'Essonne. Pour éviter la propagation du variant plusieurs opérations de dépistages sont mises en place pour les collégiens, les personnels mais aussi les enseignants.

Pour le grand public, une opération de dépistage débute aussi ce mardi pour "tous les habitants qui le souhaitent" aux abords du collège. C’est la Croix Rouge qui l’organise rue Charles Beaudelaire, près du Gymnase Carpentier. Elle se poursuit mercredi et jeudi.

La vaccination renforcée dès le 17 mai dans la commune

À partir de jeudi, la vaccination sera renforcée dans la ville, précisent encore la préfecture et l’ARS. "Une opération de vaccination au bénéfice de tous les habitants qui le souhaitent sera organisée au gymnase Carpentier."

Dans le quartier du Canal, des opérations de dépistages sont organisées dès mercredi 16 juin, avenue de l'Orme à Martin, aux abords de la place du marché avec l'aide la Croix Rouge. Et les habitants du quartier qui le souhaitent peuvent aller se faire vacciner toute la semaine du lundi au samedi, au centre de vaccination d'Évry salle Claude Nougaro, 10 rue Marquis de Raies. Les autorités recommandent à la population de se faire tester et vacciner et rappellent "l'importance des gestes barrières."