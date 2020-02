Covid-19 : un cinquième décès en Italie

Dans le village de Vo'Euganeo, dans la région italienne de Vénétie, l'ensemble des habitants a été sommé de se soumettre à un test médical. Depuis trois jours, les cas de contamination au virus Covid-19 ont explosé en Italie. Alors, les salles de classe de l'école maternelle sont transformées en laboratoire. D'autant que c'est dans cette commune que le coronavirus a tué une première personne en Italie. "Je suis venue ici pour être rassurée, même si je ne porte aucun symptôme", explique lundi 24 février une jeune habitante.



Plus de 200 cas



Lundi à la mi-journée, les autorités transalpines ont annoncé que cinq personnes avaient perdu la vie et que plus de 200 autres étaient contaminées alors que l'épidémie s'accélère. Un peu plus à l'ouest, c'est la région de Lombardie qui est au centre des regards. Dans plusieurs villes, les écoles, les commerces ou encore les administrations sont restés fermés lundi.

