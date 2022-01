Covid-19 : "Un certain nombre de résultats de tests sont bloqués", selon le syndicat des biologistes

Le portail SI-DEP, qui permet de saisir et récupérer les résultats d'un test de dépistage du Covid-19, a été "submergé", a expliqué mercredi sur franceinfo François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. La forte augmentation du nombre de tests, avec "près de 7 millions" de dépistages sur une semaine, a entraîné "des difficultés d'accès".

franceinfo : Le nombre de tests a-t-il fortement augmenté ces dernières semaines ?

François Blanchecotte : Il y a une demande tellement importante qu'on est en effectif de personnel très tendu. On a doublé quasiment les demandes de tests en quelques semaines. On va cumuler, sur les sept derniers jours, près de 7 millions de tests, dont quasiment 3 millions de tests PCR. On atteint donc des records et on dépasse 700, 800, 1 000 tests effectués par jour dans chaque laboratoire.

Les délais sont-ils plus importants pour obtenir les résultats ?

On a eu des cas de gens assez énervés qui ne souhaitaient pas attendre très longtemps. Cela s'est manifesté par quelques agressions dans les laboratoires. On est en train de faire un sondage pour communiquer de façon précise. On a aussi la question du criblage. Est-il nécessaire de rendre le nom Omicron ou Delta en sachant que, dans certaines régions, le variant Omicron a gagné une très grande majorité des tests et que parfois plus de 80% des tests positifs sont de ce variant ? La variant Omicron a envahi essentiellement les grandes régions en particulier l'Ile-de-France et dans le Sud. Nous avons des régions sur les bords de mer qui restent avec une majorité de variant Delta.

Est-il difficile de récupérer le QR Code après avoir fait son test ?

Le portail Si-Dep sur lequel on récupère les QR Code a été submergé. Il y a des difficultés d'accès et de rendu des résultats. Il semble que le serveur soit saturé avec les demandes qui affluent. Pour l'instant et on espère que cela sera résolu dans la nuit.

Une réunion est prévue jeudi avec la cellule test de l'Agence régionale de santé. Qu'allez-vous demander lors de cette réunion ?

C'est une réunion qui a lieu toutes les semaines et qui réunit l'ensemble des groupes de laboratoire et des syndicats représentatifs de la profession autour d'un responsable de la cellule test. Pour ce qui concerne les personnels, c'est une réunion très importante parce qu'on doit étendre le périmètre des gens qui peuvent venir nous aider. On compte beaucoup dessus parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont arrêtés, fatigués et qui aspirent à du repos. Il faut déroger au Code de la santé publique pour obtenir des personnels supplémentaires qui, normalement, ne sont pas habilités à venir travailler dans nos laboratoires. Ce sont souvent des aides laboratoires, des étudiants... Ces personnes peuvent répondre aux demandes administratives ou techniques ainsi qu'aux demandes de préleveur.