Covid-19 : plus d'1,8 million de tests réalisés chaque jour, la plateforme SI-DEP à nouveau saturée

La plateforme qui permet de saisir et récupérer les résultats de dépistage du Covid-19 connaît "de forts ralentissements" mercredi, selon le porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.

Le site internet SI-DEP, qui permet de délivrer et récupérer les résultats des dépistages du Covid-19, connaît à nouveau de forts ralentissements mercredi 5 janvier, indique à France Bleu le porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond. Comme à la veille de Noël et "comme à chaque fois qu'il y a beaucoup d'activité" selon lui, la plateforme est saturée et subit des "micro-interruptions" de quelques minutes qui empêchent parfois les pharmaciens de communiquer les résultats des tests à leurs patients.

"On bat tous les records", indique à France Bleu Gilles Bonnefond, avec environ plus d'1,8 million de tests par jour, dont "600 000 à 700 000 tests PCR". "C'est de la folie (...) les systèmes saturent", estime le porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.