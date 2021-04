Covid-19 : "Tous les lieux de culte seront sécurisés" pour le week-end de Pâques, annonce Marlène Schiappa

"Il y a une particularité en ce moment : il y a à la fois la menace terroriste qui est toujours vivace, et la pandémie de Covid-19". C'est pour ces deux raisons que "le ministre de l'Intérieur a demandé à sécuriser (...) tous les lieux de culte" pour le week-end de Pâques. "Il y a des renforcements dans toute la France", et cela concerne "les églises, les mosquées, les synagogues", a détaillé Marlène Schiappa, en déplacement devant l'église Saint-Sulpice (Paris), samedi 3 avril. "Ils sont sécurisés en fonction et en appréciation du niveau de la menace qui est évalué par les services de renseignement", a rappelé la ministre déléguée à la Citoyenneté. Au total, ce sont 850 policiers et 1 100 militaires qui sont déployés pour cette mission.

La laïcité, c’est aussi la liberté de croire sans être inquiété pour cela.



Pour ce déplacement dans le 6e arrondissement de la capitale, Marlène Schiappa était notamment accompagnée du préfet de police de Paris, Didier Lallement.