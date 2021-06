Covid-19 : tour du monde de la pandémie

La rubrique "Un jour dans le monde" du 20 Heures de France 2 vous propose un état des lieux à travers le monde de la pandémie de Covid-19. Les chiffres de l'épidémie affolent en Russie, alors que le Portugal a interdit toute entrée et sortie du territoire dans la région de Lisbonne.

C'est une nouvelle fois le retour des contrôles et des restrictions au Portugal, face au Covid-19. Impossible de rentrer ou de sortir de la région de Lisbonne sans motif impérieux. Cette interdiction est en vigueur les week-ends. "Même si cela a été décidé à la dernière minute, les automobilistes sont au courant des règles, ils connaissent l'interdiction, et comme vous le voyez, il y a beaucoup moins de trafic que d'habitude", affirme un policier. Au Portugal, 1 350 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis fin février.

Des crématoriums surchargés en Colombie

La peur du variant Delta fait rage en Russie : le variant fait flamber le nombre de nouveaux cas. Les hôpitaux de campagne se remplissent comme à Moscou. D'ici deux semaines, le pays veut augmenter de 17 000 à 24 000 le nombre de lits destinés aux patients Covid. En Colombie, ce sont les crématoriums qui sont surchargés. Les corps des morts du Covid, trois fois plus nombreux qu'il y a deux mois, sont brulés dans de simples cartons.