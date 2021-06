Eurozapping : la possible propagation du variant Delta inquiète au Portugal et en Allemagne

Au Portugal, la ville de Lisbonne réagit face au risque de propagation du variant Delta du Covid-19. Il a été décidé que, du vendredi 18 juin jusqu’au lundi 21 au matin, il sera interdit d’entrer ou sortir de la capitale portugaise, sauf pour les déplacements jugés essentiels.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en Allemagne

Du côté de l’Allemagne, on continue peu à peu de se vacciner contre le Covid-19. Au total, plus de 40 millions de personnes, soit la moitié de la population, ont déjà reçu une première dose du vaccin. Une campagne de vaccination importante alors que les autorités craignent une possible propagation du variant Delta.

En Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé que l’obligation du port du masque en extérieur devrait être levée à partir du samedi 26 juin. Une mesure réclamée notamment par les régions touristiques dont le déconfinement est plus avancé par rapport à d’autres dans le pays.