Covid-19 : soirées moules-frites, thés dansants et concours de pétanque à l'origine d'un rebond épidémique en Creuse

L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine explique que l'explosion des cas de Covid-19 en Creuse est due à des thés dansants, des concours de pétanque et des soirées moules-frites, rapporte France Bleu Creuse jeudi 4 novembre. La préfète du département Virginie Darpheuille appelle les plus de 65 ans à se faire vacciner et menace de prendre de renforcer les mesures sanitaires.

>> Suivez l'évolution de la pandémie en France et dans le monde grâce au tableau de bord de franceinfo

Concrètement, sur les 117 Creusois qui ont été testés positifs la semaine passée, 50 avaient participé à ce type d'événements, dans lesquels des clusters se sont formés. "Le taux d'incidence a doublé en Creuse en moins d'une semaine, il a même quadruplé pour les personnes de plus de 65 ans", s'inquiète la préfète sur France Bleu Creuse. Il s'établit à 100 cas pour 100 000 habitants, voire 200 cas pour 100 000 habitants dans la catégorie des plus de 65 ans.

Dans le département, 14 personnes sont maintenant hospitalisées pour Covid-19, dont une en réanimation – une première depuis des mois. Les services de l'État s'inquiètent car les hospitalisations sont toujours un peu en décalage par rapport aux chiffres issus des dépistages.

Troisième dose et gestes barrières

Pour la préfète, "il y a deux solutions pour que la situation s'améliore et je veux passer un message très fort à nos concitoyens ce matin : faire sa troisième dose lorsque l'on est dans la cible, c'est-à-dire les plus de 65 ans, car cette dose de rappel permet de maintenir très élevées les barrières immunitaires, et il faut respecter les gestes barrière, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, et porter le masque à chaque fois que l'on est dans des situations l'imposant".

Virginie Darpheuille réunit les élus locaux creusois lundi 8 novembre pour entendre leurs propositions pour enrayer les contaminations. Elle prévient que si les choses évoluent dans le mauvais sens, elle pourra décider de mesures supplémentaires pour aller "de l'obligation du port du masque dans les établissements soumis au pass sanitaire à l'interdiction des manifestations festives dans les établissements recevant du public comme au printemps, en passant par le rétablissement du port du masque à l'extérieur".