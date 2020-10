Covid-19 : sept départements demandent un report de trois mois des élections départementales

"L'idée, c'est de sortir de cette crise et de se dire que peut-être en juin les conditions seront meilleures pour faire campagne", a expliqué Nicolas Lacroix, président (LR) de Haute-Marne. Pour l'instant, les élections départements sont prévues en mars 2021.

Sept départements, majoritairement de la région Grand-Est, ont demandé, mardi 13 octobre, que les élections départementales, prévues fin mars, soient repoussées de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. "Laissez-nous travailler sur la crise sanitaire, car nos administrés n'ont pas envie aujourd'hui de nous entendre parler de campagne électorale", a déclaré à l'AFP le président (LR) de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix.

Ce dernier est à l'initiative d'une tribune adressée au quotidien Le Figaro par sept présidents, dont ceux de quatre départements du Grand Est, l'une des régions les plus touchées par le nouveau coronavirus au printemps.

Les six autres signataires de cette demande de report des élections départementales sont Noël Bourgeois (Ardennes, LR), Frédéric Bierry (Haut-Rhin, LR), Claude Léonard (Meuse, LR), Jean-François Gaillard (Aveyron, UDI), Marc Gaudet (Loiret, UDI) et Bertrand Bellanger (Seine-Maritime, LREM).

"Les départements ont été mobilisés dès le premier jour de la crise sanitaire. Nous le sommes encore aujourd'hui et on nous sollicite pour accompagner le plan de relance", a ajouté Nicolas Lacroix, président (LR) de la Haute-Marne. Il souligne la nécessité de répondre à cette "urgence" avant d'entrer en campagne électorale. "L'idée, c'est de sortir de cette crise et de se dire que peut-être en juin les conditions seront meilleures pour faire campagne", a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée des départements de France (ADF), Dominique Bussereau, a reconnu auprès de l'AFP qu'il était "par principe plutôt opposé" à un report des élections. "Mais s'il y a une impossibilité due à la situation épidémique, je comprendrais parfaitement", a-t-il ajouté, rappelant que cette décision appartenait au gouvernement.