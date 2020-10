DIRECT. Covid-19 : Toulouse et Montpellier désormais en alerte maximale

Ce qu'il faut savoir

Montpellier (Hérault) et Toulouse (Haute-Garonne) ont basculé en zone d'alerte maximale dans la nuit du lundi 12 octobre au mardi 13 octobre. Ce changement, annoncé dimanche, est survenu en raison d'une forte hausse des cas de contamination au Covid-19. Suivez la situation dans notre direct.

Toulouse et Montpellier en alerte maximale. Dans l'Hérault, en plus de Montpellier, sept communes attenantes sont concernées : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud. Ces mesures, selon la préfecture, visent à "limiter les grands rassemblements, empêcher les activités à risque et réguler les autres types d’activité pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre". De son côté, la préfecture de Haute-Garonne explique que 16 communes de l'agglomération toulousaine sont concernées en plus de la ville rose : Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touch, Cugnaux, Balma, Castanet-Tolosan, Saint-Orens-de-Gameville, Labège, Aucamville, Launaguet, L’Union, Portet-sur-Garonne, Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Quint-Fonsegrives.

Près de 100 morts en 24 heures en France. La France compte 96 morts liés à l'épidémie en 24 heures, selon les données publiées lundi par Santé publique France. Sur le même laps de temps, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation, les cas les plus graves, a poursuivi sa hausse pour atteindre 1 539 personnes, soit 56 de plus que la veille, au plus haut depuis mai. Les nouvelles admissions en réanimation ont également augmenté, avec 171 patients admis lundi, soit 98 de plus que la veille.

Premières infections locales en Chine depuis deux mois. Les autorités chinoises ont fait état mardi de ses premiers cas de transmission locale du coronavirus en près de deux mois, alors que la ville de Qingdao a lancé une campagne massive de dépistage après avoir découvert de nouveaux cas liés à un hôpital où sont traitées les personnes malades du COVID-19 arrivées de l'étranger.

Plus de 900 000 cas en Argentine. L'Argentine a recensé lundi 9 524 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 318 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures, selon les données rapportées par le ministère de la Santé.