Covid-19 : ruée sur les tests pour le Nouvel an

Cette pharmacie vient d’ouvrir, vendredi 31 décembre. Alors que les tests ne démarreront pas à l’ouverture, certaines personnes font déjà la queue pour pouvoir se faire tester. Ce n’est pas une surprise, selon le pharmacien, qui s’attend à une véritable ruée pour ce jour du Nouvel an. Hier, 400 tests ont été réalisés dans cette officine, qui a même dû fermer plus tôt face à l’affluence. Les gens sont inquiets, alors ils prennent leurs précautions.

200 000 cas positifs jeudi

Hier, 200 000 cas positifs ont été détectés en France. Actuellement, plus de 3 500 personnes sont en réanimation. Des chiffres qui sont inquiétants et qui augmentent. Pour soulager les pharmacies, le gouvernement a pris une décision exceptionnelle : les autotests sont disponibles jusqu’au 31 janvier et à moindre coût dans les supermarchés, explique le journaliste de France Télévisions, Mathieu Barrere.