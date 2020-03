Covid-19 : ruée sur les drive des supermarchés

Depuis l'arrivée du Covid-19, le drive de ce supermarché d'Antibes (Alpes-Maritimes) connaît une forte augmentation de son activité et certains produits ne sont plus disponibles. "En fait, il me manque quelques articles puisqu’apparemment des gens se sont rués sur leurs courses", confie une femme. Des articles manquants, car les consommateurs achètent en plus grande quantité. Dans l'entrepôt, les stocks de pâtes et d'eau diminuent à vue d’œil.

Pas de pénurie à craindre

"Il y en a quelques-uns qui nous disent directement qu'ils ont peur d'aller dans les magasins", indique Yohan Benoist, directeur du drive Super U Antibes. La cause des pénuries ? Des clients qui font des réserves par crainte d'être confinés chez eux à cause du coronavirus. Une psychose à laquelle tous ne veulent pas céder. "Je ne pense pas que cela soit approprié", indique une femme. Face à l'inquiétude ambiante, l'enseigne se veut rassurante et se dit en mesure de réalimenter ses stocks.

