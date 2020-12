Covid-19 : retour sur 2020, une année de pandémie

Le cadavre d'un homme masqué étendu dans une rue de Wuhan, en Chine, a été photographié le 30 janvier 2020. Pendant des heures, personne n'ose s'approcher : la terreur a gagné la ville. À travers cette image largement partagée sur les réseaux sociaux, le monde découvre la vérité crue du coronavirus. Tout aurait commencé ici trois mois plus tôt, mais il faudra attendre le 31 décembre 2019 pour voir les premiers cas déclarés par les autorités : une pneumonie atypique bientôt rebaptisée Covid-19. Bientôt, les hôpitaux sont débordés, les soignants à bout de nerfs.

Plus de la moitié de l'humanité confinée

Près de 60 millions de personnes sont placées en quarantaine. En Asie, le virus se répand rapidement : en Thaïlande, au Japon, par les airs et par la mer. France, Allemagne, Espagne… Le virus touche aussi l'Europe. Le 17 mars, plus aucun pays n'est épargné. L'épicentre se situe dans le nord de l'Italie : un millier de malades sont sous respirateur artificiel. Alors, les soignants appellent à l'aide. L'Italie, puis l'Espagne, la Grande-Bretagne, et la France décrètent le confinement.

Mi-avril, près de 4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'humanité, sont confinées. Les États-Unis, première puissance mondiale, deviennent rapidement le pays le plus touché ; un hôpital provisoire est même dressé au cœur du Central Park, à New York. Au Brésil, les corps s'entassent dans de gigantesques fosses communes. En une année, le virus aura fait plus d'1,8 million de morts à travers le monde. Alors que de nombreux pays vaccinent et reconfinent en décembre 2020, Wuhan, là où tout a commencé, semble reprendre une vie normale : la ville danse, comme pour fêter sa victoire sur le coronavirus.

