Covid-19 : réduire la durée d’isolement, choix sanitaire ou économique ?

Sur la question de l’isolement des malades et cas contacts, les États-Unis ont tranché : ce ne sera plus dix jours d’isolement pour les personnes positives, mais cinq. Mais ces accélérations sont-elles motivées seulement par des raisons sanitaires ? "Pas seulement", annonce mardi 28 décembre Damien Mascret, journaliste à France Télévisions. "On voit bien que l’idée derrière est de réduire la période pendant laquelle on est le plus contagieux", mais il faut bien comprendre qu’il y a encore un risque de contamination à la sortie.

La question de l'isolement des cas contacts

Actuellement, les cas contacts doivent immédiatement se faire tester. "C’est seulement pour vérifier que l’on n’est pas déjà contaminé. La réalité, c’est qu’il faudra attendre deux ou trois jours pour être positif", précise Damien Mascret. Une personne positive le reste ensuite jusqu’au onzième ou quatorzième jour.