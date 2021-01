Covid-19 : quels sont les masques les plus efficaces ?

Les masques en tissu pourraient ne pas être efficaces contre les variants du Covid-19. "Les masques faits maison ou artisanaux, qui ne filtrent qu'à 70%, se montrent désormais insuffisants face à certains variants du Covid, qui se montrent jusqu'à 56% plus contagieux", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20, mardi 19 janvier.

Quid des masques FFP2 ?

Toutefois, certains masques en tissu ne sont pas à jeter. Il faut privilégier ceux que l'on peut "acheter dans des emballages. Ce sont des masques en tissu qui filtrent jusqu'à 90%, les mailles sont beaucoup plus resserrées. Il faut bien lire l'étiquette, il faut que ce soient des masques de catégorie 1", ajoute le journaliste. Concernant le masque chirurgical, celui-ci filtre à 95% ; il est donc le plus recommandé aujourd'hui. Par ailleurs, la Bavière (Allemagne) et l'Autriche s'apprêtent à rendre les masques FFP2 obligatoires dans les transports et les lieux publics. Pour l'heure, ce n'est pas le cas en France. "Le masque FFP2 est le plus filtrant, [...] il filtre jusqu'à 97%. Il est recommandé pour les soignants, mais il n'y a pas de consignes pour les particuliers", poursuit Jean-Christophe Batteria.