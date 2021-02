Covid-19 : quels sont les indicateurs à suivre dans les 20 départements sous surveillance ?

Le gouvernement a annoncé que 20 départements étaient placés sous surveillance, et que les chiffres de l’épidémie de ces prochains jours permettront de trancher sur d’éventuelles nouvelles restrictions. Quels sont ces chiffres qui intéressent le gouvernement ? “Il y a quatre indicateurs, si on prend l'exemple du département du Nord, on regarde si l'incidence est supérieure à 250 cas pour 100 000 habitants, et c’est le cas, on est maintenant à 333”, explique Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 20 Heures, vendredi 26 février.

Une tendance à la hausse

La dynamique de l’épidémie est également scrutée à la loupe, tout comme le taux de variants, plus contagieux. Le dernier critère reste la saturation des services de réanimation dans les hôpitaux. Selon Damien Mascret, les chiffres ne se dirigent pas vers un ralentissement de l’épidémie dans ces zones. “On peut toujours avoir des surprises localement, mais la tendance est à la hausse”, ajoute-t-il. Il faudrait donc préparer l’opinion à des mesures plus contraignantes.

Le JT

Les autres sujets du JT