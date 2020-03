Covid-19 : quelles règles pour se faire rembourser nos voyages

La compagnie Air France a annoncé qu'elle allait rembourser ou permettre de reporter les voyages de ses clients, à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais en dehors de ce geste, quelles sont les règles ? "Si vous avez réservé un séjour dans une zone à risque, vous serez remboursé si vous êtes passés par un voyagiste. Pour rappel, ces zones sont la Chine, la Corée du Sud et en Italie la Lombardie et la Vénétie. Si vos vacances sont prévues dans le sud de l'Italie, en revanche pas de remboursement automatique", explique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures.

"À vous de négocier"

"Si vous n'êtes pas passé par un voyagiste, mais que vous avez acheté directement un séjour à l'hôtel, et bien tout dépend des fameuses conditions générales de vente, vous savez, ce qui est écrit en tout petit. Et le plus souvent, il y a des frais d'annulation importants. À vous de négocier", poursuit le journaliste.

