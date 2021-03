Covid-19 : quelles mesures le gouvernement a mis en place pour venir en aide aux jeunes ?

De nombreux jeunes sont en détresse depuis le début de l'épidémie. Pour leur venir en aide, le gouvernement a déjà mis en place plusieurs mesures. "Cet été, le gouvernement avait mis en place le plan '1 jeune, 1 solution'. Concrètement, c'est une compensation de charges pour toute entreprise qui embauche un jeune de moins de 26 ans en ce moment", détaille la journaliste de France Télévisions Audrey Vuetaz sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo.

Repas à 1€

"Le gouvernement tente aussi de faire face au malaise des étudiants. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à une aide alimentaire. Alors, l'Etat a mis en place, fin janvier, le repas à 1€ pour les déjeuners et les dîners dans les cantines du Crous. Cela concerne tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non", ajoute la journaliste.