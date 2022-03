Covid-19 : quelles conséquences à long terme sur le cerveau ?

Une étude américaine récemment publiée montre qu’une quarantaine de pathologies à long terme pour le cerveau peuvent être observées après une contamination au Covid-19. Explications en plateau, avec le journaliste et médecin Damien Mascret.

Alors que les chiffres de contaminations au Covid-19 remontent depuis quelques jours, le journaliste et médecin Damien Mascret, présent, mercredi 23 mars, sur le plateau du 12/13, indique que ces chiffres sont inquiétants puisque sous-estimés. "On teste cinq fois moins qu’au pic de janvier", rapporte-t-il. Il craint une hausse des hospitalisations et des décès.

Une quarantaine de pathologies

Une récente étude américaine montre qu’une quarantaine de pathologies à long terme pour le cerveau peuvent être observées. "L’explication vient peut-être du mécanisme qui se produit dans le cerveau lorsque l’on a une infection au coronavirus", explique Damien Mascret. Selon l’étude, les vaisseaux entre le sang et les cellules cérébrales peuvent disparaître, et devenir de véritables vaisseaux fantômes. Cela peut provoquer des hémorragies, ou des infections du cerveau. En outre, elles peuvent survenir même sans développer de forme grave.