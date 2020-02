Covid-19 : quel est son niveau de dangerosité ?

Le coronavirus était inconnu il y a deux mois. "Les chercheurs ont peu de certitude à son sujet. Ce qu'on est en revanche en mesure d'établir avec plus de précisions c'est le taux de mortalité. On dispose pour cela d'un chiffre fourni par les autorités chinoises : il y a 23 morts pour 1 000 patients infectés. C'est beaucoup plus que pour un épisode de grippe saisonnière classique, 1 mort pour 1 000 cas", explique le journaliste Benjamin Delombre.

Face au virus, nous ne sommes pas tous égaux

C'est tout de même beaucoup moins que le Sras en 2003, 96 morts pour 1 000 personnes contaminées. "Dans 4 cas sur 5, le Covid-19 n'entraine pas de complications graves pour la santé", poursuit le journaliste. Face au virus, nous ne sommes pas tous égaux. "Il existe des profils à risque pour le Covid-19. Les personnes souffrants de d'autres pathologies ou alors les patients âgés. Ainsi chez les plus de 80 ans le risque de mortalité, une fois infecté, serait 7 fois plus important que pour le reste de la population", conclut le journaliste.