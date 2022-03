Covid-19 : que faut-il penser du niveau de circulation actuel du virus ?

Un frémissement de l’épidémie attendu pour Gilles Pialoux, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Tenon de Paris. "La circulation virale est encore très importante et le taux de positivité en moyenne atteint 20%", explique-t-il. Il voit l’allègement des mesures sanitaires, dès le 14 février prochain, comme "un pari pris par l’exécutif de dire que les digues vont tenir".

Une nouvelle circulation virale importante à prévoir ?

Gilles Pialoux, s’est également dit inquiet "du discours qui fait qu’on arrête l’obligation du masque. Ce n’est pas parce que ce n’est plus obligatoire, que ce n’est pas conseillé". Selon lui, un certain nombre de gens à risque devraient continuer à mettre le masque en public pour se protéger contre le Covid-19. "Il est possible qu’en France on ait une nouvelle circulation virale importante avec cette levée des mesures", a-t-il ajouté.