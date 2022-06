Covid-19 : quand le pic de la septième vague sera-t-il atteint ?

La septième vague de l’épidémie de Covid-19 est bien arrivé en France. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, mais quand le pic sera-t-il atteint ? "D’abord, on peut s’inspirer de ce qui s’est passé l’été dernier (...). La vague avait atteint un plateau autour du 31 juillet jusqu’au 16 août à peu près, puis après, ça avait commencé à descendre", explique Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, jeudi 30 juin. "Cette fois la vague sera moins forte à l’hôpital, puisqu’on est quand même bien immunisé", poursuit-il



Bien faire son rappel

Damien Mascret précise que l’on peut s’inspirer de la vague récente qui a eu lieu au Portugal, car il s’agit du même variant, BA-5, qui est arrivé en France. "Au Portugal, la vague a commencé à monter le 29 avril pour atteindre un pic trois semaines plus tard, le 20 mai", rapporte le journaliste. "La vague a commencé le 14 juin. On a six semaines d'écart. Si on transpose ce qui vient de se passer au Portugal, on devrait à notre tour atteindre un pic vers le 5 juillet", conclut-il ainsi. Damien Mascret rappelle donc l’importance d’effectuer son rappel pour les personnes fragiles.