Covid-19 : protéger les personnes les plus vulnérables

Pour le moment, pas de consignes nationales. Dans les maisons de retraite françaises, la crainte du Covid-19 est plus grande chaque jour. Et pour cause, les personnes âgées sont parmi les potentiels malades les plus vulnérables. Alors, chaque établissement essaye de trouver ses propres moyens pour dépister un cas. Dans une maison de retraite de Châtillon (Hauts-de-Seine) qui compte 107 résidents, des mesures ont ainsi été prises vendredi 28 février. Une entrée unique, la désinfection des mains dès la porte franchie et un contrôle des températures systématique.

"Avec un peu de communication, le message va passer"

Pour entrer, les visiteurs doivent remplir deux conditions : ne pas avoir séjourné dans une zone à risque ni être passé par une période de confinement. "Il faut rappeler quand même que dans nos institutions, tous nos résidents sont des personnes dites vulnérables. (...) Je pense qu'avec un peu de communication, le message va passer", justifie Imed Mimouni, le directeur de l'établissement.