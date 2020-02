Covid-19 : tous égaux face au coronavirus ?

En France, plus aucun cas de Covid-19 n'est recensé. Néanmoins, les inquiétudes sont là, face à sa propagation au niveau international. La question qui se pose est donc la suivante : sommes-nous tous égaux face au virus ? Pour Frédérique Prabonnaud, journaliste santé présente sur le plateau du 13 heures, "en théorie, tout le monde est concerné, et peut être infecté". Elle poursuit : "C'est un nouveau virus, donc personne n'est immunisé."

Certaines personnes plus fragiles que les autres

Néanmoins, on en sait un peu plus grâce à une grande étude chinoise. Sur près de 45 000 cas chinois confirmés, l'âge pèse dans la balance. En effet, 60,8% des personnes infectées avaient entre 40 et 69 ans, 12% avaient plus de 70 ans, et seulement 27,2% moins de 40 ans. Face aux effets de la maladie, nous ne sommes pas tous égaux : 80% des personnes décédées ont au moins 60 ans. Ceux qui ont d'autres maladies sont également plus fragiles. Donnée rassurante : les enfants seraient moins touchés.