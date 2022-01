Covid-19 : près de 9,5 millions de tests ont été réalisés depuis le début de l'année, soit une hausse de 25% sur une semaine

Selon la Direction générale de la santé, 2,86 millions de tests PCR et 6,65 millions de tests antigéniques de dépistage du Covid-19 ont été pratiqués entre le 31 décembre et le 6 janvier.

Près de 9,5 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés en France entre le 31 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, indique la Direction générale de la santé (DGS) vendredi 7 janvier dans un communiqué. Dans le détail, ce sont 2,86 millions de tests PCR et 6,65 millions de tests antigéniques qui ont été pratiqués.

Par rapport à la semaine précédente, le volume de tests a progressé de 25%. Selon le ministère, c'est la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron, engendrant une hausse exceptionnelle des contaminations, qui a conduit les Français à se faire dépister massivement. "Les chiffres de dépistage les plus récents atteignent des proportions inédites", souligne le communiqué. À titre de comparaison, lors des précédents pics de l'épidémie, on comptait plus de 3 millions de tests réalisés par semaine en décembre 2020 et 5,9 millions en août 2021.

Un test sur quatre concerne les enfants

Depuis le 3 janvier, plus d’un test sur quatre concerne les enfants. Entre le 3 janvier et le 7 janvier, environ 2,7 millions d’autotests ont par ailleurs été distribués par les pharmaciens dans le cadre de la nouvelle doctrine pour les cas contacts.

Selon des sondages réalisés auprès des pharmaciens, il y a 6 millions d’autotests en stock dans les pharmacies au 7 janvier. Les pharmaciens ont également commandé 11 millions d’autotests pour la semaine du 10 janvier. De leur côté, les fabricants indiquent disposer de 27,5 millions d'autotests, dont 14,5 millions pour la semaine du 10 janvier.