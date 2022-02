Covid-19 : pour les personnes immunodéprimées, un confinement sans fin depuis deux ans

Les 10 000 premières doses du Paxlovid sont disponibles en France depuis vendredi 4 février. Il s’agit d’un traitement qui est destiné aux plus fragiles, aux immunodéprimés, pour qui le vaccin n’est pas une protection suffisante et dont la vie a été prise en otage depuis le début de la pandémie. Une vie d’angoisse et de confinement qui n’en finit plus.