Covid-19 : pour la rentrée, de nouvelles règles au travail, à l'école et dans certains lieux publics

Dès lundi 3 janvier, tout le monde ne retrouvera pas le chemin du bureau, et pour cause : le télétravail s’élargit et passe à 3 ou 4 jours par semaine minimum. Cette mesure, adoptée pour limiter la propagation du virus, a obligé une PDG à revoir l’organisation de son entreprise. "On a neuf cas de Covid, donc ça ce n’est pas terrible, mais dans le lot la majorité n’[a] pas de symptômes, et [est] placée en télétravail. Nous, on s’attend à avoir 10% de nos effectifs contaminés en même temps, et notre enjeu, c’est d’éviter qu’ils contaminent d’autres salariés", explique-t-elle.

Retour des jauges dans les salles de spectacle et dans les stades

À l’école, les règles évoluent également pour les enfants cas contact : ils seront autorisés à revenir en classe aussitôt après avoir obtenu un test négatif. Il faudra cependant en refaire à J+2 et à J+4. "C’est la situation qui veut ça, on est obligé de faire avec", se résigne une maman. Dans les transports, les casse-croûtes sont désormais prohibés, et la mesure a du mal à être acceptée. Enfin, les salles de spectacles ne pourront accueillir que 2 000 personnes, avec le retour des jauges.