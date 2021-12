Covid-19 : pour Emmanuel Macron, le difficile équilibre entre campagne présidentielle et crise sanitaire

Alors que se sont achevés le Conseil des ministres et le Conseil de défense sanitaire lundi 27 décembre, Emmanuel Macron se retrouve dans une position difficile, à quelques mois de l’élection présidentielle. Détails avec le journaliste Hugo Capelli, en direct de l’Elysée pour le 13 Heures de France 2.

La perspective de l’élection présidentielle peut-elle jouer sur les mesures sanitaires ? Rattrapé par le Covid-19, Emmanuel Macron se voit "obligé de gérer la crise à un peu plus de trois mois de l’élection présidentielle", explique Hugo Capelli, en direct de l’Elysée pour le 13 Heures de France 2. Dans ce contexte, deux mots d’ordre au sommet de l’État : "pragmatisme" et "proportionnalité". "Des mesures contraignantes lorsque cela est nécessaire mais jamais au-delà du strict nécessaire", précise le journaliste.

Entre crise sanitaire et maintien de l’économie

Entre désengorgement des hôpitaux et l'économie du pays, le président de la République doit encore trouver le bon dosage. Alors qu’il voulait se déclarer candidat à sa réélection le plus tard possible, le variant Omicron bouleverse ses plans. "Toute erreur stratégique pourrait lui coûter très cher", analyse Hugo Capelli.