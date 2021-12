Covid-19 : à quelques mois de la présidentielle, Emmanuel Macron doit prendre des décisions difficiles

Emmanuel Macron va devoir prendre des décisions difficiles et risquées politiquement lors du Conseil de défense sanitaire prévu le lundi 27 décembre, à trois mois du premier tour de la présidentielle. La journaliste Nathalie Saint-Cricq fait le point sur la situation en direct du plateau du 20 Heures.

Face à la hausse des contaminations liées au Covid-19, faut-il s’attendre à un changement de stratégie de la part d’Emmanuel Macron ? "Non, il a décidé de garder son pack 'vacciné vacciné', ne pas exagérer le principe de précaution, ne pas asphyxier l’économie et surtout, préserver le moral des Français (...). Il veut donc prendre la moins mauvaise décision possible dans un contexte qui change tout le temps", explique la journaliste Nathalie Saint-Cricq en direct du plateau du 20 Heures.

"On s’adapte parce que la science évolue"

Emmanuel Macron pilote à vue "mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il est dans le brouillard, ça veut dire qu’on s’adapte parce que la science évolue sans interruption. Ce qui est vrai en juillet peut être faux en décembre et peut donc être revu et corrigé au bon moment. C’est ce qu’il se passe d’ailleurs partout en Europe (...) ce n’est pas agréable pour nous car le variant mute", poursuit la journaliste.