Covid-19 : plusieurs écoles fermées aux quatre coins de la France

La rentrée scolaire s’est déroulée normalement pour la majorité des 60 000 écoles en France mais 22 ont tout de même dû fermer trois jours après la reprise des cours. 10 se trouvent en métropole et 12 à la Réunion. Alors, les parents s’adaptent. Près l’Orléans (Loiret), un élève de CM2 a été déclaré positif et toute sa classe a été placée en quatorzaine. "On va respecter les distances et porter le masque", raconte Julien, un élève qui a bien compris la procédure.

Un cas de Covid-19 chez une enfant de maternelle

Scénario presque identique à Fenouillet, près de Toulouse (Haute-Garonne). C’est une fillette de petite section de maternelle qui est touchée. Le couperet est tombé : 3 classes sur 5 sont fermées. À Pau (Pyrénées-Atlantiques), les élèves internes ont dû repartir chez eux car un membre du personnel était contaminé. "On priorise la sécurité, la santé. C’est tout à fait compréhensible", relativise une mère venue chercher sa fille.

