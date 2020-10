Covid-19 : plus de 30 000 cas ont été détectés lors des dernières 24 heures en France, une première

Le plus haut décompte jusqu'ici remontait à samedi dernier, avec 26 896 cas.

La deuxième vague a bel et bien touché la France. Plus de 30 000 cas de Covid-19 ont été détectés lors des dernières 24 heures, selon les derniers chiffres communiqués jeudi 15 octobre par Santé publique France. Une première.

Au total, la France a enregistré 30 621 nouveaux cas connus. Le plus haut décompte jusqu'ici remontait à samedi dernier, avec 26 896 cas. Le nombre total de cas confirmés de contamination atteint désormais 809 684 dans le pays. Le taux de positivité des tests s'établit quant à lui à 12,6%.

219 entrées en réanimation

On compte aussi 1 207 nouvelles hospitalisations en 24 heures liées au Covid-19, du jamais vu depuis le 28 avril. Et 219 entrées en réanimation, le deuxième décompte le plus élevé depuis avril (il y en avait 226 mardi). Au total, 9 605 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en France, dont 1 750 en soins intensifs.

Le nombre de morts recensés à l'hôpital reste relativement constant ces derniers jours, avec 88 décès aujourd'hui, contre 104 hier et 84 mardi.