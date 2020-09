Covid-19 : Paris bientôt placée en zone d'alerte maximale ?

Après la métropole Aix-Marseille et la Guadeloupe, on peut se demander si la capitale sera bientôt la prochaine à devoir fermer ses bars et restaurants. Paris pourrait bientôt passer en zone d'alerte maximale. Le taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants par semaine.