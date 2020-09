Covid-19 : découvrez en détail les nouvelles restrictions imposées dans les zones d'alerte renforcée et maximale

Vous habitez à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Rouen ? Franceinfo a compilé les arrêtés publiés par les préfectures dans les 15 métropoles et départements concernés.

On connaissait les grandes lignes nationales, on découvre à présent les déclinaisons locales. Cinq jours après l'annonce de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les textes applicables dans l'ensemble des zones d'alerte renforcée et des zones d'alerte maximale sont désormais publics. La préfecture des Alpes-Maritimes a été la dernière à publier, lundi 28 septembre, l'arrêté précisant les nouvelles mesures sanitaires dans sa métropole, Nice.

On le savait, les restrictions les plus drastiques concernent Aix-Marseille et la Guadeloupe, où les bars et les restaurants doivent garder portes closes, tout comme de nombreux établissements recevant du public. Ailleurs, la tendance est au couvre-feu dans les bars dès 22 heures, à la fermeture des salles de sport et des salles des fêtes et à l'interdiction des grands rassemblements. Mais le diable est dans les détails et, d'un endroit à l'autre, les consignes varient.

Désormais, les habitants des territoires concernés peuvent consulter les règles précises en vigueur chez eux. Franceinfo a compilé les arrêtés publiés par les préfectures dans les 15 métropoles et départements en zones rouge et écarlate. Vous avez la possibilité de les afficher en plein écran ou de les télécharger, en bas à droite de chaque document. Un conseil : consultez directement la partie "ARRÊTE", sans vous embêter à lire l'introduction et la liste des "vus" et des "considérants". Vous trouverez les définitions des "établissements recevant du public" (ERP) sur le site servicepublic.fr. Par exemple, les ERP de type N correspondent aux restaurants et débits de boissons, ceux de type X aux établissements sportifs couverts.

Métropole d'Aix-Marseille

Recueil 13 2020 239 BIS Recueil Des Actes Administratifs Special Du Dimanche 27 Septembre 2020 by Franceinfo on Scribd

Métropole de Grenoble

Recueil 38 2020 112 Recueil Des Actes Administratifs Special by Franceinfo on Scribd

Département de la Guadeloupe

RAA Spécial N°971-2020-214 publié le 25 septembre 2020 by Franceinfo on Scribd

Département des Hauts-de-Seine

AP+2020-802+COVID by Franceinfo on Scribd

Métropole de Lille

Recueil N°248 du 25 Septembre 2020 by Franceinfo on Scribd

Métropole de Lyon

20200925 AP Departement Et Metropole by Franceinfo on Scribd

Métropole de Montpellier

2020-09-25-149 Recueil spécial n°149 du 25 septembre 2020 vers 2 by Franceinfo on Scribd

Métropole de Nice

Recueil Special 212.2020 by Franceinfo on Scribd

Paris

Arrêté 2020-00770 Du 25 Sept Mesures Lutte Contre Covid-19 (2) by Franceinfo on Scribd

Métropole de Rennes

PREF35_BGD20092520531 by Franceinfo on Scribd

Métropole de Rouen

2020 09 25 Arrêté Métropole Rouen Normandie by Franceinfo on Scribd

Métropole de Saint-Etienne

ap-covid19-25-09-20 by Franceinfo on Scribd

Département de la Seine-Saint-Denis

AP Nop093 20200925 Mesures Police Administrative by Franceinfo on Scribd

Métropole de Toulouse

20200925 Arr Differentes Mesures COVID HG by Franceinfo on Scribd

Département du Val-de-Marne

arrete 2020-2734 by Franceinfo on Scribd