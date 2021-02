Covid-19 : où en est la situation épidémique ?

“Si l’on regarde les cas positifs chaque jour, on s’aperçoit que l’on est dans une pente ascendante douce, à 2% : ça montre tout doucement”, explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau de France 2. Il fait le point sur l'épidémie de Covid-19. “On est tout de même à 20 000 cas par jours environ", contre 10 000 mi-décembre, note le journaliste.“On s’habitue à cette montée douce”, met-il en garde.

“Un trop plein à l'hôpital"

Même chose du côté de l'hôpital : “si l’on regarde les admissions à l'hôpital, on est autour, en moyenne, de 1600 entrées. Mais les sorties commencent à baisser : on est autour de 1400, ce qui veut dire qu’il y a un remplissage de plus 2%”, poursuit le journaliste et médecin. “On va atteindre un trop plein à l'hôpital", prévient-il, ajoutant que la situation est “alarmante”.

