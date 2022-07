Vidéo Covid-19 : "On n'est plus dans l'urgence sanitaire, mais on garde un certain nombre d'outils par précaution", assure le ministre de la Santé

Covid-19 : "On n'est plus dans l'urgence sanitaire, mais on garde un certain nombre d'outils par précaution", assure le ministre de la Santé

"On n'est plus dans l'urgence sanitaire, mais on garde un certain nombre d'outils, par précaution, en cas de réémergence d'un variant dangereux", explique le ministre de la Santé François Braun mercredi 27 juillet sur franceinfo, après l'adoption définitive d'un projet de loi mettant fin au pass sanitaire et aux mesures d'exception contre le Covid-19.



" />

La septième vague de l'épidémie de Covid-19 est en effet en reflux dans toute la France métropolitaine, mais les hospitalisations restent à un niveau élevé et les décès continuent à augmenter, a observé Santé publique France vendredi 22 juillet 2022. Après six semaines d'affilée de hausse, "la circulation du SARS-CoV-2 a diminué sur l'ensemble du territoire" la semaine du 11 au 17 juillet, "néanmoins toujours à un niveau très élevé", avec environ 90 000 nouveaux cas quotidiens, selon ce point hebdomadaire.



Le ministre a également évoqué la fin du Conseil scientifique, prévue le 31 juillet prochain, et la mise en place d'un comité "qui va être indépendant, transparent dans ses avis et extrêmement réactif. Ce sera un peu une équipe commando de scientifiques de très haut niveau".