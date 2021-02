Covid-19 : "On a à apprendre la démocratie dans une situation de crise", affirme le professeur André Grimaldi

"En France, on a un président qui décide pour nous. Mais où est le débat sur les mesures à prendre ?" s'est demandé dimanche 7 février sur franceinfo André Grimaldi, professeur émérite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et fondateur du collectif Inter-Hôpitaux.

Malgré l'urgence de la situation, en pleine épidémie de Covid-19, estime André Grimaldi, "on a le temps de discuter avec les élus des régions, les élus nationaux pour que tout le monde dise : 'dans notre région, il vaudrait mieux confiner à telle et telle condition'. Là, typiquement, avec le monde du spectacle, et les grands magasins, il fallait faire un choix."

"J'aurais laissé les magasins de proximité, fermé les grands magasins et ouvert les théâtres et les salles de concert. Mais moi, je ne suis rien." André Grimaldi à franceinfo

"C'est une discussion qu'il faut avoir démocratiquement, dans un temps donné avec les personnes concernées, mais sur la place publique. On ne peut pas avoir la pochette surprise qui est 'on va vous confiner'" puis "le président a dit le contraire", a poursuivi le professeur émérite. "On a à apprendre la démocratie dans une situation de crise et je pense que c'est une des questions importantes pour l'adhésion de la population", a-t-il conclu.