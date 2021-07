Covid-19 : nouvelles restrictions en Corse

En Haute-Corse, de nouvelles restrictions après une flambée de nouveaux cas. À partir de mercredi 14 juillet et jusqu'au 1er août, les restaurants et bars de 37 communes devront baisser le rideau à 23h. Damien Mascret est présent sur le plateau du 20h.

L'eau turquoise et l'inconscience des vacances feraient presque oublier la flambée de l'épidémie en Corse. Pourtant, depuis mercredi 14 juillet, 37 communes de Haute-Corse sont soumises à de nouvelles restrictions. Le taux d'incidence a explosé en une semaine, 380 contaminations pour 100 000 habitants après la découverte de clusters à la suite de rassemblements festifs. En conséquence, le préfet a ordonné la fermeture des bars et restaurants dès mercredi 14 juillet, 23h.



Vers une quatrième vague

Le risque d'une quatrième vague de Covid-19 est imminent. L'épidémie flambe le long des Pyrénées et du côté de la méditerranée, "mais quand on tient compte d'autres paramètres, on s'aperçoit que c'est une autre histoire qui va dessiner", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20h. "Il y a deux départements en particulier qui vont être frappés les premiers, ce sont les Landes et les Hautes-Alpes", précise-t-il.

