Covid-19 : nouvelles restrictions dans les stations de ski, des fermetures dans le monde de la culture

Avec plus de 104 000 cas positifs au Covid-19 en 24 heures, la France bat un triste nouveau record samedi 25 décembre. Ce rebond épidémique a des conséquences sur les stations de ski et le monde de la culture.

La France a enregistré plus de 104 000 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures, samedi 25 décembre. Un chiffre record qui a des conséquences. En Savoie, face à l’afflux des touristes, le préfet a durci les règles sanitaires. Dans le département, le taux d’incidence est de 992 cas pour 100 000 habitants, le double de la moyenne nationale. Alors le masque est redevenu obligatoire dans toutes les rues de 38 stations, comme c’est déjà le cas pour les remontées mécaniques.

Fermetures en cascade dans le monde de la culture

"On est en plein air et c’est un peu dommage. Mais si c’est pour que les stations restent ouvertes, on le porte", réagit une femme. La consommation d’alcool est interdite sur l’espace public dès 16 heures et les consommations debout dans les bars sont proscrites. L’idée est de préserver un secteur touché de plein fouet par la crise, comme celui de la culture. Les annulations pleuvent. À Paris, pas de Don Quichotte à l’Opéra Bastille, ni de Roi Lion au théâtre Mogador. Il y a trop de cas positifs parmi les artistes. Le cabaret du Moulin Rouge espère pouvoir rouvrir pour le réveillon du Nouvel An.